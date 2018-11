Voika rabab tööd ja viskab väravaid Saksamaal

Sten Maasalu viskas seitse ja Ott Varik neli väravat, kui Siuntio IF sai võõrsil kindlalt 38:14 (18:4) jagu Vantaa Atlasest. Helsingi Dickenil ja Karjaa BK-46-l on 14, Cocksil 12 ning HIFK-l ja Siuntiol 10 punkti. Snaiprite tabelis mahuvad esikaheksasse kõik kolm eestlast – Puna arvel on kolmandana 56 väravat, talle järgneb Varik 48-ga ning Maasalul on 42 tabamust.