Kuressaare kunstmurult Stamford Bridge'ile: eestlased vilistavad Chelsea mängu

Neljapäeval, 29. novembril on UEFA Euroopa liigas ametis veel kaks eestlast: FC BATE Borisov (Valgevene) - Vidi FC (Ungari) mängu delegaat on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) koondiste mänedžer Raili Ellermaa ning Sarpsborg 08 FF (Norra) - Beşiktaş JK (Türgi) kohtumise korraldusjuht on EJLi koostöösuhete juht Siim Juks.