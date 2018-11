Foto: Hamilton ja Vettel austasid teineteist võidusõitjate moel

Vettel, kes on kiivreid vahetanud mitmete sõitjatega, ootas juba ammu võimalust, millal ta saaks seda teha Hamiltoniga. «Suurepärane hooaeg. Sa oled viiekordne maailmameister. See on suurepärane saavutus. Loodetavasti suudan sind peatada, et sa neid rohkem ei võidaks.»