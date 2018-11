Saksamaa meedia: Müncheni Bayern soovib uueks peatreeneriks Arsene Wengerit

Väljaanne Bild vahendab, et Bayerni juhtkonnas käib üha tihedamalt jutust läbi endise Arsenali juhendaja Wengeri nimi. Wengeri eelisteks peetakse seda, et tal on piisavalt kogemusi maailma tippmängijate juhendamise ja ohjamise koha pealt ning lisaks sellele oskab ta ka puhtalt saksa keelt.

Varasemalt on Wenger teada andnud, et on uuest hooajast taas valmis meeskondi juhendama, mis tähendab seda ,et sel aastal teda suure tõenäosusega Bayerni meeskonna peatreenerina ametis ei näe. See annab Kovacile küllaltki pika aja, mille jooksul ennast taas tõestada.