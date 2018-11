Lõuna-Ameerika Meistrite liiga finaalmängu eel tehtud rünnaku eest vastutab kohalik maffia

Buenos Airese linnapea Horacio Rodriguez Larreta usub, et tegu oli planeeritud rünnakuga, mis oli mõeldud kättemaksuna. Nimelt korraldasid Argentina võimud vaid mõni päev enne kohtumist suure läbiotsimise River Plate'i agressiivseima rühmituse Barra Brava eestvedaja majas.

Ametivõimud tabasid majast 10 miljonit pesot ning 300 piletit finaalmängule, mille nad ühtlasi ka ära konfiskeerisid. «Barra Brava on kogu probleemis süüdi. See maffia on juba aastaid Argentiina jalgpalli häirinud,» rääkis Larreta.