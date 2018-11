Vägev! Solberg plaanib uuel aastal Eestis rajale tuua uhiuue Volkswageni ralliauto

Volkswagen motospordi poolt valmistatud Volkswagen Polo R5 ralliautod tegid oma debüüdi just Kataloonias, kus nendega tegid kaasa Solberg ning pikalt masinat arendanud Eric Camilli. Camilli oli sõitmas võidu nimel, kuid tema masinal ilmnes käigukastiprobleem. Solberg suutis aga võistluse lõpetada WRC2 klassis kolmandal kohal.

Saksamaa väljaanne Rallye Magazine vahendab, et Solberg otsustas WRC2 klassis edu toonud Volkswageni meeskonnalt ära osta ning selle oma kätesse saada. «Pärast kuue aastast pausi tulin tagasi võistlema ning lõpetasin poodiumil – sellepärast mul seda autot nii väga omale vaja saada oligi,» seletas Solberg lihtsalt.

Siiski ei plaani Solberg R5 masinat lihtsalt koju seisma jätta, vaid tal on sellega kindlad plaanid: «Kõigepealt sõidan sellega oma lõbuks veidi ise, kuid hiljem hakkab sellega sõitma mu poeg Oliver Solberg. Kuna Oliver on veel 17, siis peab ta sellega Baltikumis võistlema, kus see lubatud on.»