Vormel 1 võidusõidu direktor Whiting: halo ei blokeerinud Hülkenbergi väljapääsu

Pärast avariid hüüdis piloot ise: «Aidake mind siit välja, see masin põleb! Mul on kõik korras, aga ma ripun siin abitult nagu lehm, tulge appi.» Töötajad jõudsid õnneks kiiresti Hülkenbergile appi ning kustutasid masina.

Whiting andis teada, et halo ei olnud siiski põhjuseks, miks Hülkenberg nii pikalt masinas oli. «Võistluskeskusesse on kõigepealt raadio kaudu sõitja poolt kinnitust, et temaga on kõik korras. Kuna Hülkenberg lausus, et temaga on korras, siis tegutsesime tavapäraselt ehk aitasime masina taas ratastele ning Hülkenberg sai siis ohutult masinast väljuda.»