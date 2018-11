Mercedese boss kahtleb Bottase vaimses võimekuses

Bottase hooaeg Mercedeses ei möödunud kõige kergemalt – küll oli tal probleeme tehnikaga, samas oli ta sunnitud mitmel korral võidust loobuma, et aidata meeskonnakaaslasel Lewis Hamiltonil kindlustada viiendat MM-tiitlit. Just see andis Bottase vaimsele tervisele Wolffi hinnangul põntsu.

«Valtteri oli seni väga hea,» rääkis Wolff Abu Dhabis. «Kui sul enam MM-tiitli võitluses šanssi pole, võib see vaimselt sulle haiget teha.»

Bottase enda sõnul on tal hea meel, et aasta läbi sai ning ta kinnitas tiimipealiku sõnu – tema vaim sai kannatada. «Mul on vaja veidi aega, et asjade üle mõelda. Vaimselt on olnud raske aasta.»