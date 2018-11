Beckhamite õudusunenägu jätkub

Politseinike väitel on tegu organiseeritud jõugu liikmetega, kes üritavadki kõrgklassist pärit inimeste kodusid röövida. Jõugu liikmed on pärit Lääne-Inglismaalt, kuid tegutsevad pigem lõunas.

Politsei kinnitusel on Beckhamid oma turvameetmeid tugevdanud. Perekond on hoolitsenud ka selle eest, et lisaks turvameestele oleksid maja juures valves ka koerad. Beckhamid pole juhtunut kommenteerinud.