NBA apsud: Doncic tegi tiimikaaslasest tankisti

Keskmängijal on pikkust 211 cm, mis tähendab, et kui 183 cm pikk J.J. Barea tabas tähtsa kolmepunktiviske, ei olnud Jordanil suuremat probleemi tiimikaaslane sülle haarata ja ta meeskonna pingile transportida.

Harilikult pole tsentrid samas kõige paremad vabaviskajad. Näiteks on Jordan oma senise 10 NBA-aasta jooksul vabaviskeid loopinud 45-protsendilise tabavusega. Tänavune aasta on mehele alanud aga ootamatult hästi – suisa 78 protsendiga. Seepärast otsustaski Luka Doncic anda tehnilisele veale järgnenud tasuta vabaviske just keskmängija sooritada. Muidugi läks see mööda ja pakkus sloveenile kõvasti nalja. Ka Doncic ise on oma esimesel NBA-hooajal visanud vabaviskeid 78-protsendilise tabavusega.