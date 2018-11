Tiit Sokk: parimad pojad on kohal

«Antud hetkel on koos väga hea kooslus-võistkond,» sõnas Sokk. Peatreener nentis: «Kahju on sellest, et mõned noored oleks võinud ju olla, kes erinevatel põhjustel ei pääsenud tulema, aga üldjoontes on parimad pojad kohal.»

Kes siis puudu on? Näiteks Saksamaal Bambergi klubi duubelrivistuses palliv Henri Drell. «See on klubiga kokkulepe, et ta seekord ei tule. Aga elu läheb edasi ja kõige otsustavamad mängud ju tulevad kunagi hiljem – siis ta on kindlasti olemas, ma usun,» prognoosis Sokk.

Samamoodi pole koondise jaoks saadaval Ameerikas ülikoolikorvpalli mängiv Maik-Kalev Kotsar. Koondise loots selgitab: «Päris ideaalset (koosseisu) ei saa – näiteks Kotsarit. Kui grusiinide võimsat edurivi vaadata, siis oleks meil võinud seal üks ülitugev keha ju olla, aga tuleb olla rahul sellega, kes meil on.»

Kui tugev Gruusia koondis täpselt Tallinna tuleb, ei oska Sokk täpselt ennustada. «Nad on erinevaid mänge mänginud erinevate välismaalastega,» sõnas ta vastaste kodustatud korvpallurite kohta. «Üks on selge: et (tagamängija Matt) Janning ei tule. Aga kes teised … Neil võib seal ka ühe päeva jooksul muutuda ja tekkida uus välismaalane. Ootame huviga,» muigas Sokk eesootavale mängule mõeldes.