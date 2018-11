Võrkpalliõhtu Saaremaal, mis vedas hoolimata kaotusest näod naerule

Ent just siis läks Saaremaa ja Poitiers’ Poitevini CEV Challenge sarja 1/16-finaali avakohtumine Kuressaares tõeliselt kuumaks. Täismaja publiku kõrvulukustavat toetust nautinud saarlased vinnasid end järele ega teinud teist nägu ka 22:24 kaotusseisust (ehk kahest matšpallist). Kolmas geim võideti 27:25 ja neljas 25:23.

«Jah, see viies geim oli nagu oli. Olime väsinud ja siis tuli vahe sisse. Aga sellise mängu järel oleks kohatu rääkida ühestki miinuspoolest. Pärast teist geimi oli mõnigi võib-olla valmis juba saalist ära minema. Andsime kõva pinge all võimsa lahingu. See oli nii meeskonnale kui tervele kogukonnale väärt kogemus ja investeering tulevikku,» rõhutas Tali.