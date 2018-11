Ronaldo tegi Meistrite liigas ajalugu

🇵🇹 @Cristiano Ronaldo’s @ChampionsLeague Record:



✅ 100 Wins



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 26 - @ManUtd

🇪🇸 71 - @RealMadrid

🇮🇹 03 - @JuventusFC



👑 The first player in HISTORY to win 100 @ChampionsLeague games. pic.twitter.com/fO3q6ayRWl