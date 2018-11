M-Sporti kohta käiv kõlakas sai hoogu juurde

Pontus Tidemand on senisel karjääri jooksul osalenud WRC-autol kahel MM-rallil: 2013 (pildil) ja 2014 Rootsis.

Kuigi M-Sporti rallimeeskond pole jätkuvalt kinnitanud, et osaleb ka 2019. aastal WRC-sarjas, käivad neil siiski läbirääkimised uute pilootidega. Ainsana on Briti meeskond sõlminud lepingu tänavugi neid esindanud Teemu Sunineniga, aga aina tõenäolisem näib, et tiimi teises autos võtab vähemalt osadeks rallideks koha sisse Pontus Tidemand.