Eesti peatreener MMi eel: esikaheksa oleks hea, esikümme rahuldav tulemus

Kindlasti soovivad kõik alagrupist edasi pääseda, aga Poola on tõesti põhikonkurent. Austraalia on füüsiline võistkond, kes taktikaliselt tugev, sest pikalt koos olnud ja neid juhendab endine Soome kõrgliigaklubi Jyväskylä Happe peatreener Seppo Pulkkinen. Tai meeskond on tugevdatud paari tugeva Rootsi taustaga mängijaga ja eelinfo ütleb, et nad tulevad MMile plaaniga üllatada. Ma ei oota ei Austraalia ega Tai vastu kerget vastasest ülejooksmist. Võit tuleb ikka välja teenida.

Samas alagruppi hindan soodsaks ja mängugraafikut meelepäraseks. Alustame Austraaliaga ja saame pidada teise mängu Poolaga.

Kui Eesti alagrupist edasi pääseb, ootab kõigi eelduste kohaselt ees kaheksandikfinaal Norra või Taaniga. Millest eelkõige sõltuksid Eesti eduvõimalused nii tolles kui ka võimalikes teistes kohtumistes esimese tugevusgrupi meeskondadega?

Olen suhteliselt kindel, et Taani ei suuda B-alagrupis Norrat alistada ehk usun, et meie C-alagrupi võitja kohtub kaheksandikfinaalis just Taaniga. Sellest, et B-alagrupi kaks esimest kohta hõivavad Rootsi ja Soome, ei tohiks kahtlust olla. Norra oleks Taanist selgelt keerulisem vastane, sest nad on tehniliselt tugevam ja omab koosseisus mitmeid kogenud otsustajaid. Seega ideaalis tahaks mängida kaheksandikfinaalis Taaniga. Selleks peame ilmselt ise alagrupi võitma.

Meie edu pant on meeskondlikkus. Minu ja Jonase sätestatud uus mängusüsteem, mida koondises pole varem viljeldud, on senistes kontrollmängudes toiminud. Võrreldes valikturniiriga oleme kõvasti arenenud. Peame õnnestuma palliga mängus, võtmekohaks on kriitiliste pallikaotuste vältimine – näiteks Läti vastu 5:8 kaotatud mängus maksid kätte just rumalad pallikaotused keskväljal, kust vastane teenis lihtsaid kontrarünnakuid. Muidugi tuleb oma võimalused ära realiseerida.

Meie eesmärk pole esimese survega pall kätte saada, vaid sundida vastane tegema võimalikult kehva otsust, et seejärel pall kätte saada. Ründefaasis nõuame mängijatelt palliga loovust. Nurka minna on lihtne, aga seda me ei soosi. Rünnakul on lubatud riskida. Tähtis on keskväli edukalt ületada, aga ründetsoonis on targad riskid kindlasti lubatud. Vise on reeglina hea lahendus.

Kas esikaheksasse jõudmine ehk kahe eelmise MMi tulemuse kordamine on pigem tõenäoline või mitte?

MM on alati keeruline. Meie esimene eesmärk on alagrupist edasi pääseda, sest tõesti ei soovi jääda mängima 13-16. kohale. Kui see õnnestub, siis tuleb võtta mäng korraga ja iga võit on saavutus. Eesmärk on võimalikult hea tulemus, aga olen rahul, kui tuleme 10 sekka. Koht kaheksa parema seas oleks hea ja kuues koht juba väga hea tulemus.

Eesti koondise koosseis MM-finaalturniiril:

2 Oskar Salm (02.06.1990) kaitsja, TalTech

7 Roman Pass (15.05.1984) kaitsja, Ad Astra Sarnen (Šveits)

8 Patrik Kareliusson (25.02.1991) ründaja, Djurgårdens IF IBS (Rootsi)

11 Mattias Proos (08.11.1989) ründaja, IBK Runsten (Rootsi)

18 Mats Tamme (04.03.1992) kaitsja, TalTech

20 Rainer Kalde (11.01.1990) väravavaht, Jõgeva SK Tähe/Olivia

21 Patrik Markus (17.03.1982) ründaja, Djurgårdens IF IBS (Rootsi)

24 Kristo Lehiste (26.03.1990) ründaja, Sparta Team Automaailm

25 Adam Widercrantz (16.09.1989) ründaja, Skövde IBF (Rootsi)

26 Egert Unga (27.11.1998) ründaja, Sparta Team Automaailm

27 Kermo Uue (03.10.1999) ründaja, Sparta Team Automaailm

39 Victor Öberg (14.09.1991) kaitsja, Team Thorengruppen SK (Rootsi)

44 Oliver Savi (03.05.1993) ründaja, Sparta Team Automaailm

51 Rickard Rydell (10.04.1992) ründaja, FBI Tullinge (Rootsi)

64 Kaspar Kallion (17.03.1994) ründaja, Sparta Team Automaailm

77 Ken Pähn (18.01.1996) ründaja, TalTech

87 Tanel Kasenurm (06.02.1996) ründaja, Kais MORA IF (Rootsi)

88 Gerdo Unga (18.11.1997) kaitsja, Kais MORA IF (Rootsi)

90 Daniel Vaigur (17.03.1988) väravavaht, Kais MORA IF (Rootsi)

98 Mathias Einamann (15.01.1998) kaitsja, PSS (Soome)