Neuville: kui me autot kiiremaks ei tee, pole meil Tänaku vastu võimalustki

Samuti sõnas ta, et võistkonna teised sõitjad peavad olema võimelised näitama tänavusest paremaid tulemusi. Pärast Hayden Paddoni esikohta 2016. aasta Argentina rallil on Hyundaile võite toonud vaid Neuville ise. «Tihtipeale olen üksi. Sel aastal näevad kõik seda selgelt - ülejäänud tiimide esisõitjad said head tuge, mina mitte. Muidugi teeb see ka tootjate tiitli püüdmise raskeks,» märkis belglane.