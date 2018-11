Tamar Nassar: alguses saime James Bondi mängida, aga siis võtsid vastased jalad kõhu alt välja

«Enne mängu riietusruumis anti luba tappa! Saime kõik James Bondi mängida. Oli kohe näha, et oli vabam mäng, poistel lubati lustida. Miinus 11 kraadi annab praegu ilmselt tunda, meie brasiillase (Chizoba Eduardo Atu Neves - toim) pealt on ka tunda, et nii kui õli külmaks kisub, hakkab kohe hanguma. Vastastel läks vist ka soojenemisega aega... aga tundub, et tulid ka mütsiga lööma,» lausus Nassar.

Mida Nassar kordusmängult ootab? «Eks meil on nüüd külmast kliimast sooja lihtsam aklimatiseeruda! Läheme samasugust mängu jahtima, pall on ümmargune. Kui lubatakse pingevabalt mängida, on kõik kohe vabamad. Kui mõne mehe kõrvale läksid, ei lükanud see nagu magnet eemale, vaid püsisime koos. Aga vastased võtsid jalad kõhu alt välja, hakkasid oma mängu mängima, nii hästi nagu nad suutelised on. Meie oskused ja blokk ei küüni lihtsalt sinnani, kuhu nemad on võimelised palli lööma,» tõdes ta.