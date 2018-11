Leclerc andis testil Vettelile esimese väikese ninanipsu

See tähendab, et Leclerc oli täna kiirem ka Vetteli eilsest ajast. Muidugi ei saa testide asju üks-ühele võrrelda, näiteks kasutas Leclerc 2019. aasta hüperpehmet rehvi, mis on kiiruselt tänavuse mudeliga võrreldav, ent kulub väidetavalt vähem. Ent tormihoiatuse Sauberist Ferrarisse kolinud noormees Vettelile kahtlemata andis.