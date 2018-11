Eesti uus kullakogemusega hooldepealik: tahan tuua koondisesse kambavaimu

«Ma olen siin küll tööl hooldepealikuna, aga tunnen, et minu missioon on natuke laiem kui määrdemees. Kindlasti tahan kambavaimu ja positiivset mõtlemist ja ühtset osa kõikide sportlaste ja staff'iga leida. See on minu meelest kõige suurem missioon, mis siia Ameerikast tuua saan,» lisas Sander.