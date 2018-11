Peapiiskop meenutas külaskäiku Schumacheri juurde: ta tajub inimeste armastust

«Tema nägu oli varasemast veidi ümaram. Istusin tema vastas, hoidsin ta mõlemat kätt ja vaatasin talle otsa. Ta tajub, et teda ümbritsevad armastavad ja hoolitsevad inimesed. Jumalale tänu, et nad ülemäära uudishimulikke eemal hoiavad,» rääkis Gänswin. «Loomulikult palvetan ma tema pärast kogu aeg.»

2013. aasta detsembris Alpides suusatades kukkunud ja pea vastu kivi löönud Schumacheri seisundist on tänaseks teada vähe kindlat. Nüüdseks 49-aastase Schumacheri eest hoolitseb Genfi järve lähedal Glandis asuvas kodsu hulk eraarste, tema mänedžer Sabine Kehm on aga vaikimistaktikat selgitanud Schumacheri enda soovide aimamisega. «Ta on tahtnud alati eraelu endale hoida. Võidusõidupäevil unistas ta, et saab kord avalikkuse silme alt peitu pugeda. Kord ütles ta mulle lausa: ära helista mulle järgmise aasta jooksul, ma kaon. Seepärast püüangi nüüd tema unistust kaitsta,» rääkis Kehm.