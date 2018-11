Video ja galerii: Wilderi ja Fury suurmatši eelsel pressikonverentsil lendasid särgid, sõim ja sülg

«Wilder arvas, et tal on tingimata vaja mulle näkku sülitada - või ma ei teagi, mida ta seal tegi, karjus vist. Ta tunneb survet, seda on silmaga näha,» lisas britt, kes seadis pressikonverentsil kahtluse alla Wilderi kuulsuse. Fury väitel ei tea WBC meistrivöö omanikku Wilderit isegi USAs õieti keegi. «Pärast laupäeva õhtut mäletab kogu maailm teda aga kui meest, kelle Fury nokki lõi,» kiitles 33-aastane britt.

«Enne 30 matši pidamist oli ta vaikne. See poos ei ole päris, see on võlts. Vaatan talle otse ega näe kurja meest, näen vaid teesklejat,» õrritas Fury. Wilder, kes oli enne ise märkinud, et Fury on endale nime teinud vaid «oma väikeses riigid», muutus seepeale sõnakaks, kuid jäi erinevalt Furyst istuma. Silmitsi seistes oli aga just ameeriklane see, kes ekspertide hinnangul enesevalitsemise kaotas.