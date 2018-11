Klopp kritiseeris kohtunikku: nüüd oleme järsku lihunikud?

«Mäng algas oodatud moel, väga pööraselt ja pingeliselt, vastased võtsid suuri riske. Kaks korda võitsid nad teise palli ja lõid värava. Aga niipea kui suutsime natuke palli kontrollida, võis näha, et see mäng pole kaugeltki tehtud. Püüdsime, aga meil ei avanenud piisavalt palju häid võimalusi. Kaks-kolm oli, aga üks-kas otsust võinuks meie kasuks minna,» jõudis Klopp BT Spordile antud intervjuus kiirelt kohtunike teemani.

«Pidime üle saama veel ühest väikesest takistusest ehk 500 000 mänguseisakust teisel poolajal,» ironiseeris sakslane. «Aga kohtunik arvab ikka, et tegi kõik õigesti. Oleme üks Inglismaa puhtamaid meeskondi, aga nüüd olime äkitselt lihunikud? Peame tulemusega leppima, aga ikka on s*tt tunne. Eks peame nüüd veel korra Anfieldi eeliseid kasutama,» viitas Klopp sellele, et edasipääsuks peab Liverpool kindlasti alistama viimases voorus kodus Napoli, kellele võõrsil 0:1 alla jäädi.