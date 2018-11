Video: millised ja miks näevad välja uue hooaja vormel 1 autod?

Üheks võtmekohaks on 20 millimeetri võrra laiem esitiib, mille juures on kohustus kasutada standardseid otsaplaate. Ühtlasi muutub tiib kõrgemaks. Nii ei pea aerodünaamikagurud keskenduma üle auto liikuvatele õhuvooludele, vaid saavad suunata need auto alla. Selline õhuvool on stabiilsem ehk ei sõltu niivõrd eessõitva auto tekitatud õhukeeristest, mis muudab omakorda lihtsamaks eessõitva auto kannul püsimise.

Samuti muudetakse pidurite õhuvõtuavade kohta käivaid reegleid. Tänavu kippusid tiimid aerodünaamilistel eesmärkidel sinnagi ehitama pisikesi tiivakesi, ent see on nüüdsest keelatud. Külgpontoone pikendatakse ja ühtaegu madaldatakse, samuti vähendatakse tagatiiva küljes olevate lubatud elementide arvu. Kõige selle eesmärk on taas auto järel liikuva õhuvoo muutmine.

Skeptikuid leidub, näiteks väljaande Autosport vormeliekspert Gary Anderson arvab, et värsked reeglimuutused ei paranda möödasõitude osas suurt midagi. Tema sõnul on hoopis suurem probleem see, et sõitjad saavad karistusi ja autolõhkumist pelgamata kalduda üle raja piiride. Lisaks on tiimide vahed praegu nii suured, et kunstlike meetmetega neid ei vähenda. Teisalt on aga uuendused niikuinii vaheastmeks enne 2021. aastat, kui rajale on oodata täiesti teistsuguse kujundusega vormeleid.