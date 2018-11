Michael Schumacher on vaatamata haigevoodis lamamisele isegi veidi kosunud

Bild kirjutab, et jumalasulane nägi Schumacheri 2016. aastal. «Istusin tema vastas, võtsin tema mõlemad käed enda pihku ja vaatasin teda,» rääkis Gänswein. «Ta tajub, et tema ümber on teda armastavad inimesed, temast hoolivad inimesed, kes, jumal tänatud, hoiavad kiibitsejad eemal. Muidugi on Michael Schumacher ja tema perekond minu palvetes.»