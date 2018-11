Valitsus kiitis heaks noortetreenerite palgatõusu

Spordivaldkonna arengukava «Spordipoliitika põhialused aastani 2030» seab eesmärgiks, et liikumisel ja spordil on võtmeroll tervise edendamisel, elukeskkonna rikkuse loomisel ning Eesti riigi maine kujundamisel.

«Üks olulisemaid edasiminekuid on noorte huvitegevuse toetussüsteem, mis sai riigieelarvest täiendavad 15 miljonit eurot. Sellest on otseselt spordivaldkonnaga seotud huvitegevus üle 3 miljoni, kuid liikumisharrastusega on seotud ilmselt veelgi suurem osa. Teine oluline muudatus puudutab täiskasvanute liikumisharrastust, sest käesoleva aasta algusest ei käsitleta töötajate sportimiskulude hüvitamist enam erisoodustusena kuni 400 euro ulatuses töötaja kohta aastas,» loetles kultuuriminister Indrek Saar. «Laste ujumise algõpetus käivitus täiesti uue ambitsiooniga eelmisest õppeaastast viis korda suurema ressursiga kui eelnevatel aastatel – see tähendab üle 1,2 miljoni euro. Laste tegelik ujumisoskus peab paranema ning see on samuti oluline viis liikuda,» lisas minister.