Raamat paljastab: Andrus Värnik müüs oma medalid maha

«Minu parim tulemus odaviskes sündis just heitjate seeriavõistlusel, kui viskasin isikliku rekordi nii ilusa numbriga kui 40.40,» meenutas Kanter.

Kirdi sõnul tõi aga omaealiste rekordi talle see, kui ta sõi päev enne võistlust ära ainsa asja, mis tal kapis leidus – tordi. Kanter soovitas Kirdil uute rekordite huvides samamoodi talitseda – nüüd tuleb lihtsalt võtta suurem tort!

Koostöös värvikate kangelaste, nende treenerite ja abilistega on kaante vahele jõudnud ka valdavalt rääkimata lood dopingust, söömishäiretest, vigastustest, võitudest ja kaotustest ning paljudest põnevatest seikadest. Näiteks kergitatakse saladuseloori kettaheitja Elju Kubi dopinguloolt: positiivse proovi andnud raamatu autori andmetel hoopis keegi teine ning eestlanna lavastati 31 aastat tagasi süüdi.

Raamatus avalikustatakse ka tõde Andrus Värniku kohta. Nimelt selgub, et tema võidetud medalid on nüüd omanikku vahetanud. «Uus omanik ei soovi enda isikut avalikustada, kuid plaanib väärtuslikud auhinnad Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseumis kõigile huvilistele vaatamiseks välja panna,» on kaante vahel kirjas.