EOK peasekretär: Team Estonia loob võimalused

IX Eesti spordikongressil tutvustasime uut lähenemist viimaks tippsport uuele tasemele. Oleme aastaid rääkinud tippspordi olukorrast ja mõtisklenud, mida annaks selles valdkonnas paremaks teha. Kui vaatame meie sportlaste medalivõite ja kohti tiitlivõistlustel, siis pessimist ütleks, et võiks veel halvem olla ja optimist lisaks, et polegi kõige hullem. Tegelikult on sport üks väheseid valdkondi üldse, kus me konkureerime mitte naabri või lähiümbruse konkurentidega vaid sõna otseses mõttes kogu maailmaga. Valdkonnas, mis on maailma kõige konkurentsitihedam ja kuhu riigid investeerivad märkimisväärseid summasid, et olla edukad ja silmapaistavad.