Alaver Laanest: juht peaks võtma vastutuse

Järgneb Alaveri seisukohavõtt noil teemadel.

«Team Haanja looja ja vaimne isa on murdmaasuusatamise suur entusiast Andreas Laane. Ta teab, et selle tiimi eelarve ja sponsorid tulevad valdavalt sportaste toetajate, nende sõprade ja fännide kaudu. Ehk peaaegu eranditult erasektorist. Olümpiakomitee kaudu laekub riigi toetust 450 000 euro suurusesse eelarvesse 28 000. Laane juhitav suusaliit ei panusta sinna penni ka mitte.

Kui ma ei suutnud medalit tuua, mind kõrvaldati. See on täiesti normaalne, arenenud spordiriigile kohane lähenemine. Aga milline on olukord Eestis? Organisatsioonis toimuva ja sportlastele tingimuste loomise eest peaks ju vastutama selle juht. Laane käitumine näitab, et suusaliidus valitseb vastutamatuse kultuur.

Spordikongressil esines Laane tippspordi paneelis sellise ajaloolise teesiga: «Paraku on taustajõudude tase Eesti spordis null.» «Uuenduslike ideede maaletoomine» mehelt, kes likvideeris 17 aastat tagasi Magne Myrmo loodud ja edukalt tegutsenud Eesti määrdeakadeemia, on kohatu ja nilbe nali. Milline alaliidu president saab esimesel kohtumisel koondislastega ütelda: «Ma ei tea spordist midagi, suusatamisest tean veel vähem.»? Kolm aastat hiljem peame tõdema, et see oli üks väheseid kordi, kui Laane rääkis tõtt. Või viimasel kahel aastal, sealhulgas olümpiahooajal, teha mitte midagi selleks, et oma suusatajatega kohtuda? Kõik need on ilmekad näited selle mehe topeltmoraalist.

Olen 42 aastat eri ametites sporditöö proletaarsena seda põldu kündnud. Olen näinud igasuguseid spordijuhte, presidente ja inimesi. Aga presidenti, kes halvustab oma sportlasi selle nimel, et õigustada enda läbikukkumist juhina, näen küll esimest korda. See on minu jaoks senikogemata anomaalia terves Eesti spordis. Kõik alajuhid püüavad isegi kehvas seisus jääda väärikaks, olla oma sportlase kõrval ja esineda postiivses võtmes.»

Samas ütleb Alaver, et Kasahstani Eesti trio – ehk tema, Andrus Veerpalu ja Jaan Alvela – püüab jätkuvalt Team Haanjaga koostööd teha. «Usun, et Pro Ski Team Altai tekkimine loob selleks koostööks senisest isegi parema ja tihedama vormi. Eelkõige hooldemeeskondade vahel.»

Alaver lisas, et praeguse plaani kohaselt harjutatakse ühislaagris detsembris Livignos ja vahetult MMi eel Toblachis.