Copa Libertadoresi skandaalsele finaalile on uus toimumispaik leitud

Kes jalgpallidraamaga veel kursis pole, neile kiire ülevaade. Kahe Argentiina ja Buenos Airese suurima klubi, River Plate ja Boca Juniorsi omavahelise finaali avamatš lõppes 2:2 viigiga. Kordusmängu eel ründasid kodumeeskonna River Plate fännid vastastiimi bussi ja matš tuli kahel korral edasi lükata. Lõpuks võttis Lõuna-Ameerika vutiliit vastu otsuse, et mäng tuleb pidada Argentiinast väljaspool.

Mängu toimumispaigaks on erinevatel ajahetkedel pakutud nii Katari, USAd (Miamit), Brasiiliat kui ka Kolumbiat. Nüüd kirjutavad meediaväljaanded Hispaanias ja Argentiinas aga, et kohtumine toimub hoopis 9. detsembril Madridis. Sealt on võitjameeskonnal hea minna otse kolm päeva hiljem Araabia Ühendemiraatides algavale klubide MMile. Teiste seas osaleb MMil ka Bernabeu põline asunik ehk Madridi Real.