Järelvaadatav: Rakvere võitis viiegeimilises kohtumises Tallinna Selverit

Enne Mängu:



Tallinna Selver on hetkel liigatabelis hoidmas neljandat kohta, kui kaheksast peetud mängust on suudetud kuus võita. Kaotused on vastu võetud vaid RTU-lt ning Pärnult. Samas on suudetud näidata sel hooajal vägagi häid esitusi ning teiste seas on alistatud eelmise hooaja valitseja Saaremaa.