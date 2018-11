Tamm sai vigastada ja Sarpsborg kaotas 2:0 eduseisust, Tohver näitas Londonis punast

Et nädalavahetusel ootab Besiktast koduliigas ees Istanbuli derbi Galatasarayga jätsid nad mitmed võtmemängijad täna koju. Kui puuduvatele meestele ja vihmamärjale kunstmurule lisada juurde väravavaht Loris Kariuse ebalev algus, ei olnudki üllatav, et Sarpsborg läks juba kuue minutiga kohtumist 2:0 juhtima. Sellelt skoorilt mindi ka vaheajale

Alagrupi teises kohtumises tuli Malmö Genki vastu samuti 0:2 kaotusseisust välja ja teenis 2:2 viigi. See tähendab, et enne viimast vooru on Genkil liidrina kaheksa punkti, Besiktas tõusis seitsme silmaga teiseks, Malmö on kuuega kolmas ja viie punkti peal Sarpsborg langes teiselt kohalt viimaseks. Liiga keeruline nende seis siiski pole: Sarpsborgile piisab edasipääsuks viimases voorus võõrsil Genki alistamisest