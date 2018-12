Soku sõnul said tema hoolealused Tsitsadze ohjamisega hakkama, kuid probleeme valmistas peale keskmängijate veel grusiinide kodustatud mängija Thaddus McFadden. «Tsintsadze võtsime maha, aga korvi all jäime ikka hätta. Arvasime nädala alguses, et Gruusial puudub (Tornike) Shengelia ja teised on kohal. Küsimus oli välismaalase osas, kes pani meile kolm-neli kolmest ja need olid väga valusad momendid.»

Kui kaugvisete protsent välja arvata, siis jäi Sokk mänguga üldjoontes rahule, kuid märkis: «Meil oli igati korralik mäng. (Kohtunikud) oleksid võinud mõned vead meile ka ära anda. Need olid valusad momendid. Meid unustati ära.»

Postimehe videointervjuu Janar Taltsiga: raputan endale tuhka – ei saanud hakkama

«Kaotuse peamised põhjused olid nende kaks pikka, kes meid väga osavalt sõlme keerasid ja paksu pahandust tekitasid. Eks me üritasime ikka neid peatada, aga jäime hätta seekord. Võin endale tuhka raputada – ei saanud hakkama. Teine poolaeg sai mingeid korrektuure tehtud ja korraks andis see mingi edu, aga suurt muutust ei toimunud.

Oleksid ei maksa. Oleks võinud igast asju teha. Mis siit kaasa võtta? Meil on üks mäng veel selles koondiseaknas jäänud, tuleb korrektuurid teha ja ise paremini mängida.»

Siim-Sander Vene: kõige hullem mäng ei olnud

«Kaotus on kaotus. Ega see meil paremaks ei teinud midagi. Kõige hullem mäng ei olnud, aga kui kotti saad, siis on raske öelda, et oli midagi head,» sõnas Vene, kelle üheks ülesandeks oli Tsindsatze pidurdamine. Sellega sai Vene korralikult hakkama. «See plaan oli enam-vähem, aga see ei mõjutanud kuidagi mängukäiku ega -tulemust,» märkis ta.

Janari Jõesaar mängujärgses intervjuus TV6-le: koondisesse tulek on meie töö!

«Pallikaotused jäid närima. Üldiselt saime hästi hakkama, me pole palju koos olnud, aga üksteisemõistmist jagus. Koondisesse tulek on meie töö ja peame sellega hakkama saama! Eks ikka on keeruline, oled harjunud teise mänguplaani ja joonisega. Aga nagu öeldud, see on meie töö. Korvi all oli raske, suured kehad. Ei ole alati nii, et jääme peale. Nad on suured, tugevad, aga nendega tulebki kõvasti võidelda. Saksamaale tuleb kaasa võtta tahe!»

BLOGI (autor Siim Kaasik)

Enne mängu:

Kui eelmises koondiseaknas ei esindanud erinevatel põhjustel rahvusmeeskonda paljud kogenud mängijad, nagu näiteks Kristjan Kangur (36), Janar Talts (35), Sten-Timmu Sokk (29) ja Siim-Sander Vene (28), siis sedapuhku on kõnealune kvartett treenerite käsutuses.

Vene oli eelmises koondiseaknas nimekirjas ja valmis Eesti eest mängima, aga loobus viimasel hetkel, sest Hispaania kõrgliigaklubi Baxi Manresa koputas lepinguga uksele. Praeguseks on Vene taas töötu ja ka koondises tagasi. Kahe nädala eest 28. sünnipäeva tähistanud Vene viskas nalja, et seekord on koondises teised mehed, kes nooremaid ohjama peavad. «Eks vanemad mehed oskavad ise ka juhendada. Nad on elu jooksul ikka midagi õppinud. Aga milline on minu mänguline roll – see kujuneb veel välja,» ütles Vene.

Koondise peatreener Tiit Sokk hindas praegust koosseisu korralikuks, kuigi Hispaania madalamates liigades mängivad Sander Raieste (19) ja Rauno Nurger (25) ning USA üliõpilasliigas palliv Maik-Kalev Kotsar (21) ei pääsenud klubi juurest Eestile appi. See-eest on koondises Itaalia esiliiga karastusega Kaspar Treier (19). «Praegu on väga hea võistkond. Kahju on sellest, et mõned noored ei pääsenud erinevatel põhjustel tulema, aga üldjoontes on parimad pojad kohal,» sõnas Sokk eilsel kogunemisel.

Saksamaa esiliigas koos Kristian Kullamäega (19) suuri samme meeste sekka tegev Henri Drell (18) jäi eemale Eesti korvpalliliidu ja Bambergi klubi kokkuleppe tõttu. «Elu läheb edasi ja kõige otsustavamad mängud ju tulevad kunagi hiljem – siis ta on olemas, ma usun,» prognoosis Sokk.

Kõige rohkem tunneb Sokk eelseisvate mängude eel puudust korvialusest jõust. «Päris ideaalset koosseisu ei saanud – näiteks Kotsarit. Kui grusiinide võimsat edurivi vaadata, siis oleks meil võinud seal üks ülitugev keha ju olla, aga tuleb olla rahul sellega, kes meil on,» nentis Sokk.