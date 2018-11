Meeste vastasseisule hakati vundamenti valama juba mitu aastat tagasi ning toona oli põhiline ärpleja Fury. Vahepeal oli britt kimpus mõnuainete ja muude probleemidega, kaotades ühtlasi kõik võidetud tiitlid, kuid nüüd on ta tagasi, vormis ja näljane. Fury on oma tippaastatele taas nii lähedal, et ükski ekspert ei oskagi õieti öelda, kumb mees on Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul toimuvas matšis soosik – kord pakutakse paremust ühele, siis teisele.