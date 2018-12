Oconilt omapärase revanši saanud Verstappen: see meeldis mulle!

Peale jäi Verstappen (vaata videot siit), kes meenutas umbkaudu nädal hiljem Oconist möödumist magusate sõnadega: «Ma endamisi mõtlesin, et kui Ocon mulle ruumi ei jäta, siis lükkan ta teelt välja. See oleks olnud kättemaks Brasiilia eest. See oli hea tunne ja mulle meeldis!» rääkis Verstappen, kes Abu Dhabis konkurendist siiski suuremate probleemideta möödus.