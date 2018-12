Mäesuusakaunitar muutis meelt

Vonn sai taas vigastada hooaja alguses, kui kukkus Lake Louise’i MK-etapi treeningul. Pärast järjekordset tagasilööki kinnitas naine, et tänavune hooaeg jääv talle viimaseks. Selline plaan oli tal peas küpsenud juba mõnda aega.

Ühtlasi jahib Vonn Ingemar Stenmarki MK-etappide võitude rekordit. Rootslane võitis karjääri jooksul 86 MK-etappi, ameeriklannal on neid praegu kirjas 82. «Minu jaoks pole otseselt vahet, kas ma teen rekordi või mitte. See ei ole seotud sellega, et tahan uuesti Lake Louise’is võistelda. Kahetseksin, kui ei annaks endale võimalust veelkord kodupubliku ees startida.»