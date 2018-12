Kanada miljardär saatis kümme aastat vormel 1 sarjas kõlanud nime lõplikult ajalukku

Tänavu suvel ostis Kanada miljardäri Lawrence Strolli juhitav konsortsium Racing Point UK rahahätta sattunud Force India võistkonna hindudelt välja. Ametlikult lõppes Force India nimelise võistkonna eksistents seega juba enne augusti lõpus peetud Belgia etappi. Siiski võisteldi hooaja lõpuni Racing Point Force India nime all, sest see andis uutele omanikele võimaluse kasutada hüvesid, mis kaasnevad olemasoleva meeskonna ülevõtmisega, võrrelduna täiesti uue tiimi asutamisega.

Uued vanad numbrid

Muutuse avalikuks teinud FIA ametlikus teadaandes kinnitati ühtlasi numbrid, mida sarja uustulnukate autod kandma hakkavad. McLareniga liitunud Lando Norris valis numbri 4, Williamsisse siirdunud George Russellile on meelepärane number 63 ja Sauberi rooli keerav Antonio Giovinazzi võistleb number 99 all. Vormel 1 karusselli naasva Robert Kubica Williams hakkab kandma numbrit 88, otsust pole jõudnud langetada veel vaid värskeim liituja Alexander Albon, kellest saab Toro Rosso sõitja.

Huvitaval kombel on kolme mehe lemmiknumbreid varem juba sarjas kasutanud. Pärast seda, kui vormel 1 võttis 2014. aastal kasutusele reegli, mis lubas sõitjatel ise enda autole numbri valida, on number 4 all võistelnud Max Chilton, 88 on kasutanud Rio Haryanto ja 99 all võistles endine Force India mees Sutil. Maailmameistril on ainsana õigus valida endale numbriks 1, kuid Lewis Hamilton loobus selgi korral võimalusest, jäädes enda õnnenumbri ehk 44 juurde.