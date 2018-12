Narva Trans jäi järjekordselt peatreenerita

44-aastane Özcan asendas augustis ametist lahkunud senist lootsi Adjam Kuzjajevit. Istanbuli Galatasaray süsteemis treenerikarjääri alustanud ning hiljem näiteks Basaksehiri, Kasimpasa ja Konyaspori klubide juures töötanud Özcani käe all sai Trans meistriliigas 13 mängust seitse võitu, kaks viiki ja neli kaotust. Lisandus veel kolm võitu karikamängudest.

Hooaja kokkuvõttes jäädi kolmandana lõpetanud Florast 22 punkti kaugusele, ent edestati hoolimata nelja viimase liigamängu kaotamisest siiski kümne punktiga lähimat jälitajat Paidet. Juba mitme nädala eest lausus Transi president Nikolai Burdakov Narva Linnalehele: «Treeneriga peame me hetkel läbirääkimisi. Praegusel momendil on tal probleemid perekonnas, emaga.» Uue peatreeneri nime on Trans lubanud avalikustada detsembrikuu jooksul.