1358 päeva ootama pidanud Røthe: ma ei teadnud, et võidu eest võitlen

Røthe esimene MK-etapi võit tuli 2015. aasta 14. märtsil, kui ta võitis Oslos toimunud 50 km ühisstardiga sõidu. Järgmist etapivõitu tuli oodata rohkem kui kolm ja pool aastat. Sealjuures polnud Røthel aimugi, et ta võidu eest võitleb.

Røthe edestas 15 km distantsil kaasmaalast Didrik Tønsethi 6 ning venelast Denis Spitsovi 28,6 sekundiga. «Ma tegelikult ei teadnud, et võitlen võidu eest. Teadsin küll, et võitlus käib Didrikiga, aga et võidu eest, seda kuulsin alles viimastel kilomeetritel,» ütles norralane.