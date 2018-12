Skandaalsel moel Hispaaniasse kolitud suur finaal sattus jälle ohtu

Paljud Boca mängijad said vigastada, kui Riveri mängijad staadionile sõitnud bussi aknad sisse viskasid. Lisaks tegi mängijatele kõvasti liiga pisargaas, mida politsei märatsejate taltsutamiseks kasutas. Finaalmäng lükati esmalt päeva võrra ja siis veelgi rohkem edasi, kuniks otsustati, et kohtumine peetakse 9. detsembril Hispaanias Madridi Reali kodustaadionil Santiago Bernabeul.

Nüüd teatas River Plate, et see pole mõeldav. «Finaali viimine kümne tuhande kilomeetri kaugusele moonutab Copa Libertadorese olemust ning jätab ebaõiglasel moel mängu nägemise võimalusest ilma kümned tuhanded fännid,» vahendab BBC River Plate'i kaebust. «Argentina jalgpall tervikuna ega ka alaliit ei tohiks lasta käputäiel vägivallatsejatel Superclasicot meie riigist välja tõrjuda.» Ka Boca on teatanud, et ei sooviks Hispaanias mängida, kuid pole väljaütlemistes veel nii resoluutseks läinud.