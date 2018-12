Endalegi ootamatult juubelini jõudnud Guardiola: palju õnne, Pep!

«Minu neljasajas võit? Seda ma ei teadnudki! Palju õnne, Pep. Väga hea meel on nii võita,» muigas Guardiola, kui oli ajakirjanikelt uudist kuulnud. Katalaan on võitnud Cityga nüüd 97, enne seda Barcelonaga 179 ja Müncheni Bayerniga 124 mängu. Seega on tema võiduprotsent uskumatuna tunduv 73,6. Samasugust numbrit pole ette näidata ühelgi teisel tippjuhendajal.