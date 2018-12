Rooba viskas värava, kuid JYP mängis võidu dramaatiliselt maha

Veel viimase minuti alguses juhtis JYP 3:2, kusjuures just Rooba oli see, kes oli 49. minutil arvulisest ülekaalust külalised ette viinud. Ent siis sai Oscar Eklund kaheminutilise karistuse, Vaasa võttis väravavahi pingile ja jõudiski 55 sekundit enne lõppu sihile, kui täpne oli Tony Sund. Sama hooga jätkati ning 15 sekundit enne sireeni viskas William Rapuzzi 4:3 võiduvärava.

Roobal on küll sel hooajal kirjas juba üheksa väravat, ent JYP on 15 meeskonna konkurentsis alles eelviimasel, 14. kohal. Vaasan Sport on kuuendal tabelireal.