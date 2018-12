Saarepuu: kui toetus on null, pole vaja tulemusi kommenteerida

«Kui suusaliit ühtegi toetajat ei leia ja meie leiame, siis see on ikkagi nende tegemata töö. See on kurb, et nad võtavad sõna, kui nende teotus on null. Ebaviisakas nende poolt,» ütles ta.

«Jah, meil on raske hooaja algus, aga see on kõigest hooaja algus. Keegi on alati ikkagi oma sõidu ära teinud. Raido Kuusamos, Karel eile ja Andreas täna. Ei ole nii, et kõik mehed oleksid alati viimased. Eks see hooaja algus teeb meele mõruks, aga loodame, et läheb paremaks,» jätkas ta.