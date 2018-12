Video: norralane hiilgas MMil zorro-väravaga

Tegemist on tehniliselt väga keerulise manöövriga, mida suudavad liikumise peal olles teha vähesed saalihokimängijad. Olesen on aga oma tehnilise meisterlikkuse poolest tuntud ja suutis võimaluse avanedes selle ka realiseerida.

Norra ja Taani kuuluvad koos suursoosikute Soome ja Rootsiga B-alagruppi, kust tuleb vastane Eestit sisaldava C-alagrupi kahele tugevamale. Et Taani võimalused Rootsi või Soome käest punkte teenida on sisuliselt olematud, jäävad nad suure tõenäosusega viimaseks ning kohtuvad kaheksandikfinaalis C-alagrupi võitjaga.

Eesti peatreener Risto Lall avaldas MMi eel lootust, et kaheksandikfinaalis õnnestub kohtuda just Taaniga. Saalihoki MMil kasutatakse süsteemi, kus 16 meeskonda on jagatud maailma edetabeli põhjal kahte tugevusgrupi – tugevama seltskonna alagruppides (A ja B) pääsevad kaks paremat otse veerandfinaali, kaks nõrgemat kohtuvad kaheksandikfinaalides teise tugevusgrupi alagruppide (C ja D) kahe tugevamaga.