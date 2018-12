Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim jälgis alagruppide loosimist Dublinis kohapeal ning kinnitas üht – loos tõi naeratuse näole.

«Loomulikult väga tugev, aga jalgpalli mõistes väga kihvt grupp. Vähemalt saab Eesti rahvas nüüd Saksamaa koondise mängijaid näha. Põhja-Iirimaa on ka viimastel aastatel väga hästi esinenud, kindlasti kõva pähkel. Valgevene on meie masti meeskond,»oli peatreeneri esimene hinnang. Eesmärk? «Võitlus algab kolmandale kohale.»

Pole mõtet ka välja hõigata, et läheme teist kohta püüdma. See oleks võib-olla naiivne.

Kas kolmas koht peakski olema meie eesmärk, mitte kõrgem? «Loomulikult võime ju hüüda välja, et läheme edasipääsu püüdma. Muidugi võib kõrgemaid eesmärke seada, et sportlikus mõttes on ka see suur väljakutse, et lõpetada Põhja-Iirimaast ja Valgevenest eespool. Aga pole mõtet ka välja hõigata, et läheme teist kohta püüdma. See oleks võib-olla naiivne,» arvas Reim.

Küll aga ei tähenda see tema sõnul seda, et enne mänge Hollandi ja Saksamaaga antakse juba midagi ära.

«Kui kõik läheb hästi, võime nende vastu enam-vähem hakkama saada. Saksamaa ja Holland on sarnased, me peame väga täpselt oma jõudu teadma – milline on mängijate vorm, milline on mängijate valik, siis saab teha plaanid. Nad on ju ikkagi maailma tipus.

Kui nendega mängus ebaõnnestuda, siis näitab. Eriti kodumängudes on kõik võimalik – neid hetki on ju Eesti ennegi näidanud, ka Hollandilt on punkte võetud. Saksamaaga mängimine on väljakutse kõigile. Ma ei usu, et praegune väike mõõn neid mõjutab, sest kvaliteeti neil on.»

Põhja-Iirimaa peatreener Michael O’Neill aga just selle eesmärgi võttiski. «Loomulikult oli see meie jaoks raske loos, alagrupis on kaks Euroopa tippmeeskonda. Meie üritame anda endast parima ja alagrupi teise koha nimel võidelda. Saksamaa ja Hollandiga kokku minna on igal juhul huvitav.»

Saksamaa peatreener Joachim Löw kingib edasipääsu aga juba enne mänge jalgpalli tippriikidele. «Olen väga optimistlik. Tuleb huvitav valikturniir. Holland ning Saksamaa on kindlasti favoriidid ning samas oleme me ka tavapärased meeskonnad, kes EMile pääsenud on,» rääkis ta Saksamaa väljaannetele.

Hollandi koondise peatreener Ronald Koeman otsustas aga veidi villast visata. «See on väga hea loos. Välja arvatud Saksamaale!»

Nüüd tuleb aga tegutseda. Reim kinnitas, et treenerid kogunevad juba reedel, et arutada, milliste plaanide ja ideedega edasi minna. Eriti suure luubi all on mängijad.

«Peame arutama, kas meil on vaja noort verd juurde ning kui on, siis kes need võiksid olla. Loodame võimalikult ruttu teada saada ka jaanuari sõprusmängud, et mingigi pilt ette saada. Peame saama kahe jaanuarikuu sõprusmänguga teada, kes meie tasemel on.»