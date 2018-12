HC Tallinn alistas finaalis Serviti ja võitis esmakordselt Eesti karikavõistlused

Karikafinaalis läksid vastamisi 11-kordne Eesti karikavõitja Serviti ja esmakordselt nii kaugele jõudnud HC Tallinn. Korra olid meeskonnad tänavu juba kohtunud ja liigamängus said pealinlased kodus neljaväravalise võidu. Tasavägine avapoolaeg algas kerge Serviti survega, kui kaitses seisti hästi ning tõrjetega hiilgas Eston Varusk.

Serviti tegi 5:1 vahespurdi, mille lõpetuseks Hendrik Varuli värav seadis seisuks 18:19. Viigini ei jõutud, vaid hoopis Põlva kasvandik Robin Oberg tabas kahel korral järjest ja Tallinn libises jälle eest. Tundus, et visketäpsust jagus põlvalastel vaid viieks minutiks, sest rünnakul hakati uuesti ridamisi eksima.

HC Tallinnast sai seitsmes klubi, kes võitnud iseseisva Eesti karika. Servitil on 11, HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 10 ja Tallinna Oskaril kaks võitu. Korra on lisaks Tallinnale karika pea kohale tõstnud Viljandi HC, SK Reval-Sport/TTÜ ning HC Chocolate Boys. «Eks mul neid karikavõite juba ole, aga see oli ikka natuke teistmoodi ja üks meeldivamaid,» kinnitas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.