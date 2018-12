Eesti talispordi nädalavahetus: taas punktideta. Kellele katastroof, kellele mitte

Iseäranis tekitab muret eelmisel hooajal stabiilselt maailma teise kümne tasemel püsinud kahevõistleja Kristjan Ilvese seis. Pärast altminekut Falunis oli ta lootnud, et suudab vahepeal (hüppe)kindluse taastada. Kuid läks hoopis nõnda, et laupäevasel harva kasutusel oleva formaadiga võistlusel ei mahtunud ta ühisstardiga suusasõidult isegi 50 hüppemäele pääsenu sekka.

Ei Kristjan ega ta treenerist isa Andrus Ilves soovinud pärast seesugust tööpäeva kommentaare jagada. Veidi hiljem ilmus Team Ilvese Facebooki lehele teade: «Kristjan Ilves on alati aus ja otsekohene ning andis mõista, et tema seisund on hetkel pehmel öeldes katastroof. Ta ütleb nii: «Kraanid on täitsa kinni ja kehal mingi blokk peal. Ei oskagi öelda, miks seis praegu selline on.»»