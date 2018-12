Peaministri garantii: Tänak ja Järveoja on Eesti visiitkaart

«See on midagi väga erakordset. Võib-olla võib autosporti ühel hetkel võrrelda rahvussporditasandiga, see läheb Eesti inimestele väga korda. Me vajame ühte eeskuju. Ja see on täna õnneks autospordis olemas,» rääkis ta Postimehele.

«Kui vaadata seda viimast hooaega, siis mitte iga õnnestumine, vaid ka iga ebaõnnestumine pälvib Eesti rahva väga suurt tähelepanu. Tunnistan ausalt, eks ma olen ise ka kogu aeg nendes uudistes, et jälgida, kuidas neil läheb. Ja kui mõelda, kui palju on nad viimase aastaga emotsioone pakkunud! See on suurepärane, mida need inimesed teevad,» kiitis Ratas.