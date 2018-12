Katkend Joel Lindpere raamatust: miks Thierry Henry pärast reegleid muudeti?

Titi vahel ütles neile: «Kas te ei võiks viisakalt küsida, kas saaks pilti teha?» Samamoodi peatati New Yorgis tihti ka mind: «Joel, mis teed siin?» Aga teda tunti alati ja igal pool ära. Tundsin talle sügavalt kaasa, staari staatusega käivad kaasas oma võlud ja valud. Et veeta aega omadega, pead end eraldama.

Titi tulek muutis meie rõivastust välismaistele mängudele sõitmisel. Tavaliselt reisisime dressides ja hakkasime seetõttu hästi silma, aga Henry puhul läksid asjad täiesti käest – ta sattus inimeste piiramisrõngasse. Kõik meie toimingud venisid ja siis otsustati, et hakkame reisima erariietuses ning liigume lennujaamades eraldi, et mitte liigse tähelepanu alla sattuda.

David oli parim, keda selles ametis kohanud olen. Tema oskusi kiitsid kõik. Ta reisis ja töötas meeskonnaga. Alguses oli ta selline aetud habemega sile poiss, aga mida päev edasi, seda rohkem läks habemesse. Lõpuks oli tal päris suur habe. Tundsime huvi, milles asi. Selgus, et Barcelonas pidi arstidel ja füsiodel iga päev habe aetud olema. Et on sellised reeglid, mis näitavad tippu kuulumist. Red Bullsis viskas ta vist habemeajamistarbed üldse minema ja ütles, et lõpuks on ta vaba ja teeb, nagu meeldib.