Võidulainel Jürgen Rooba igatseb rohkem mänguaega

Mullu Rootsi tugevuselt teises sarjas Amo HK ridades liiga sümboolsesse koosseisu valimisega päädinud eduka hooaja teinud Rooba otsis pikalt uut koduklubi, kuniks septembris allkirjastas lepingu HIF Karlskronaga. Hooaeg algas nelja kaotusega, aga viimase kuue mänguga on tabelisse lisandunud viis võitu ning 12 punktiga ollakse 10. kohal.

Kolmapäeval alistas HIF Karlskrona pärast kaotatud poolaega mulluse hõbeda ja tabeliliidri HK Malmö 27:25 (12:15) ning laupäeval oli üle Önnereds HK-st 33:28 (16:16). Eesti koondise paremäär viskas teises kohtumises ühe värava. «Õnneks on hooaeg kulgenud progresseeruvalt ja oleme saanud võidulainele,» sõnas Rooba.

«Meil on uus treener, palju uustulnukaid ehk siis ühtesulandumine võttis aega, aga hetkel on mängijad terved ja teeme kõvasti tööd. Peab ütlema, et tugevate tiimide vastu õnnestuvad mängud paremini, sest näiteks kaks nädalat tagasi põrusime täielikult seni punktita Stockholmi AIK-i vastu,» analüüsis paari nädala pärast 29-aastaseks saav Rooba.