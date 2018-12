Soomes elavatele eestlastele tehti Tänakule kaasa elamine palju lihtsamaks!

«Mulle meeldib väga see uudis,» rõõmustas Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen, et WRC-sari naaseb kogu ilus tasuta kanalile. «Ma loodan, et nüüd, kui soomlasi on taas MM-sarjas ohtralt ja nad jõuavad ka tele-eetrisse, tõuseme me tagasi vähemalt sellele erilisele tasemele, mis meil oli varasemalt.»